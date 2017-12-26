На фоне роста цены и популярности биткоина и других криптовалют могут активизировать свою деятельность киберпреступники и хакеры, которые захотят заработать на ралли цифровых валют в 2018 году.

Существуют серьезные риски инвестирования в криптовалюты на нерегулируемых кошельках и биржах. Однако наибольшую угрозу будут представлять хакеры, предупреждает Вits.Media . Жертвами хакеров уже стали многие криптовалютные биржи, цифровые кошельки, ICO, майнинговые и хостинговые компании и виртуальные частные серверы.

В отличие от обычных банков, которые застрахованы, в индустрии криптовалют нет никакой системы страхования. При этом есть больше способов проникновения, открытых для хакеров и киберпреступников. Инвесторы, которые потеряли свои средства из-за кражи, мошенничества или заморозки аккаунтов на биржах, почти никогда не могут рассчитывать на их возмещение.

В 2017 году в дополнение к взломам, были DDOS-атаки, мошенничества с ICO и фишинговые атаки на отдельных инвесторов. Исследовательская фирма Chainalysis оценивает, что в этом году у инвесторов были украдены средства на 225 миллионов долларов. И не стоит надеяться, что в следующем году эта цифра будет меньше.