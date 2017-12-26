У 11 российских банков норматив достаточности капитала Н1.0 оказался ниже 10% по итогам ноября 2017 года. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности кредитных организаций, опубликованные на сайте Банка России.



С вводом новых стандартов Базельского комитета норматив достаточности капитала многих кредитных организаций опустился ниже отметки в 10% (минимально допустимое значение норматива Н1.0 до ввода новых стандартов).

Напомним, что минимально допустимое значение норматива Н1.0 с 1 января 2016 года составляет 8%. Именно снижение допустимого значения до текущего уровня во многом помогает банкам соответствовать новым требованиям и стандартам «Базеля III», не нарушая нормативов.

По состоянию на 1 декабря 2017 года в этот список вошли следующие банки (без учета банков, находящихся в процессе финансового оздоровления): Уралтрансбанк (9,21%), Чувашкредитпромбанк (9,27%), Московский Индустриальный Банк (9,33%), Русский Торговый Банк (9,55%), Банк ВВБ (9,56%), Уральский Банк Реконструкции и Развития (9,64%), «Первомайский» (9,71%), Азиатско-Тихоокеанский Банк (9,75%), Солид Банк (9,84%), Промтрансбанк (9,85%) и Русский Ипотечный Банк (9,87%).



Стоит отметить, что норматив Н1.0 ряда крупных банков регулярно опускается ниже 10%, что свидетельствует о значительно возросшей нагрузке на достаточность капитала кредитных организаций с введением новых стандартов, а также общей слабой капитализации банковского сектора РФ.