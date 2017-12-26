Спрос на аукционе 26 декабря по доразмещению четвертого выпуска купонных облигаций Банка России (№ 4-04-22BR1-7) и, соответственно, объем размещения составил 14 млрд 330,2 млн рублей по номиналу (14 млрд 376,8 млн по ценам заявок) при объеме предложения 165 млрд 970,7 млн. Такие данные приводятся на сайте регулятора.

На двух предыдущих аукционах по размещению КОБР четвертого выпуска совокупный объем размещения по номиналу составил порядка 34 млрд рублей (около 17,8 млрд и 16,2 млрд на аукционах 12 и 19 декабря соответственно) при общем объеме выпуска 200 млрд. Неразмещенные бумаги были предложены на сегодняшнем аукционе.

Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на 92 дня с купонным периодом аналогичной продолжительности. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода. Погашение облигаций четвертого выпуска и выплата купонного дохода планируются 14 марта 2018 года.



Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита. Первый выпуск КОБР был размещен 15 августа этого года в полном объеме — 150 млрд рублей. Спрос был выше — порядка 173,5 млрд по номиналу. Обязательства по данному выпуску были исполнены Центробанком 15 ноября. При размещении последующих выпусков КОБР спрос со стороны банков был существенно меньше предложения ЦБ. Так, объем размещения второго выпуска (с погашением 17 января 2018 года) по итогам трех аукционов, проведенных в октябре и ноябре, составил порядка 226,1 млрд рублей по номиналу при общем объеме выпуска 500 млрд рублей. Совокупный спрос на облигации третьего выпуска (с погашением 14 февраля 2018 года) и, соответственно, объем размещения на трех ноябрьских аукционах равнялся 77,8 млрд рублей при объеме предложения также 500 млрд; еще один, декабрьский, аукцион был признан несостоявшимся.