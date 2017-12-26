Арбитражный суд Татарстана признал недействительным списание 324,5 млн рублей со счета ООО «Ак Барс — Техника» в Татфондбанке.

Средства были списаны 13 и 14 декабря 2016 года в счет погашения задолженности по кредитным договорам, сообщает TatCenter.ru , ссылаясь на конкурсного управляющего ТФБ АСВ.

Позже компания была переименована в ООО «Интегстрой». Суд восстановил ее обязательства и обязательства банка перед «Интегстроем».