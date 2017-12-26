Басманный суд Москвы отправил под домашний арест совладельца банка «Клиентский» Александра Кленовского. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Заседание проходило 15 декабря. Суд избрал Кленовскому меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказала она. Царева добавила, что с ходатайством в отношении Кленовского выходил Следственный комитет, но не смогла уточнить с каким именно — заключением под стражу или домашним арестом.

По данным РИА Новости, Кленовскому предъявлено обвинение по ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата в особо крупном размере), по которой топ-менеджеру грозит до десяти лет лишения свободы.

В суде не стали раскрывать обстоятельства растраты. Как сообщают источники «Росбалта» в правоохранительных органах, в результате растраты средств кредитного учреждения пострадали «десятки, если не сотни простых граждан», в том числе актер Олег Табаков, у которого исчез крупный вклад на сумму 677 млн рублей. Как утверждают собеседники издания, финансисты «Клиентского» оформляли фальшивые многомиллионные кредиты на людей, которые об этом «не догадывались».

В июле 2015 года ЦБ отозвал лицензию у банка из-за неудовлетворительных активов, неадекватной оценки собственного кредитного портфеля и других нарушений. «Клиентский» участвовал в системе страхования вкладов.