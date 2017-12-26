В Москве задержан бывший председатель совета директоров и совладелец банка «Клиентский» Александр Кленовский. Как рассказал агентству «Росбалт» источник в правоохранительных органах, Кленовский был задержан после очередного допроса. Ему предъявили обвинения по статье о растрате. Одновременно Следственный комитет РФ подал в Басманный суд ходатайство об избрании Кленовскому меры пресечения в виде заключения под стражу, однако в итоге экс-банкиру был назначен домашний арест, под которым он будет находиться в ближайшие месяцы.

Как установил СК РФ, более 6 млрд рублей из банка были выведены под видом выдачи кредитов физическим лицам. Причем получателями огромных средств значились люди, которые ранее вообще про этот банк не слышали: руководство «Клиентского» использовало данные их паспортов для оформления фиктивных кредитов. А в 2016—2017 годах Агентство по страхованию вкладов начало в массовом порядке подавать иски к ничего не подозревающим «должникам», причем суммы по ним варьируются от 4 млн до 300 млн рублей.



Среди пострадавших от действий руководства банка немало и VIP-персон. Руководители «Клиентского», среди которых был известный баскетболист Андрей Лопатов, водили личные знакомства с представителями мира спорта и искусства. «Подобные привилегированные клиенты размещали там средства под крупные проценты, гораздо выше, чем у «обычных смертных», фактически инкогнито. Просто отдавали руководителям банка, с которыми состояли в доверительных отношениях. А оформляли все кое-как, «на коленке», — высказал мнение собеседник «Росбалта». Например, руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков держал в «Клиентском» 677 млн рублей, он оказался в числе пострадавших. А у главы Государственного центра по подготовке олимпийцев в Новогорске Николая Доморацкого со счетов исчезло 2,5 млн долларов. «С похожими ситуациями столкнулись представители ОКР, их родственники, люди из мира искусства», — отметил источник агентства.