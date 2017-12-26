Резервный фонд в 2017 году будет исчерпан полностью, траты из него за год составят около 1,5 трлн рублей, из ФНБ — около 660 млрд. Об этом сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС .



«Траты ФНБ — это около 660 миллиардов рублей, Резервный фонд — где-то 1,5 триллиона рублей», — сказал министр.

Ранее Силуанов говорил, что, по оценкам министерства, на 1 января 2018 года объем средств ФНБ составит 3,7 трлн рублей, или чуть больше 4% ВВП, при этом ликвидная часть ФНБ составит 2,3 трлн рублей. Со следующего года российское законодательство предусматривает объединение ФНБ с Резервным фондом.

По данным Минфина, Резервный фонд за ноябрь 2017 года увеличился почти на 2% до 994,64 млрд рублей, а Фонд национального благосостояния сократился на 2,8% до 3,9 трлн рублей.