Сбербанк и Samsung Electronics предоставили интернет-магазинам и их клиентам новый инструмент оплаты онлайн-покупок — Samsung Pay Web Checkout.

Как уверяют в банке, этот инструмент значительно упрощает процесс проведения оплаты. Покупателю не нужно вводить реквизиты карты: ему достаточно указать свою действующую учетную запись Samsung Account. На смартфон придет уведомление с запросом интернет-платежа. После этого покупатель выбирает для оплаты карту , ранее привязанную к сервису Samsung Pay, и подтверждает операцию отпечатком пальца или ПИН-кодом приложения. Сервис доступен в любом веб-браузере на любом устройстве.

«Сбербанк первым из банков реализовал поддержку оплаты онлайн через Samsung Pay и на веб-страницах (Samsung Pay Web Checkout), и внутри мобильных приложений (Samsung Pay inApp)», — подчеркивают в кредитной организации.

«Размещение Samsung Pay Web Checkout на веб-странице интернет-магазинов не потребует дополнительной интеграции, если компания уже принимает платежи в рамках интернет-эквайринга и использует платежную страницу Сбербанка», — уточняет директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Светлана Кирсанова.



В банке напоминают, что в июне он первым в России запустил подключение карт к Samsung Pay через мобильное приложение. В ноябре Сбербанк и Samsung Electronics подписали меморандум о сотрудничестве.

