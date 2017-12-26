Правительство внесло в Госдуму законопроект, который запретит российским компаниям и гражданам неправомерно пользоваться льготами для иностранных инвесторов. Он будет уточнять понятия «иностранный инвестор», «иностранная инвестиция» и пропишет понятие «контролируемое лицо»

Цель законопроекта - «создание действенного механизма пресечения получения российскими юридическими лицами и гражданами необоснованных преимуществ, предусмотренных для иностранных инвесторов», говорится в пояснительной записке.

Как сообщают «Ведомости» , сейчас для иностранных инвесторов, которые вкладывают деньги в российские проекты, предусмотрены дополнительные льготы, в том числе налоговые. Авторы законопроекта считают, что российские компании нередко «маскируются» под иностранные и пользуются этими привилегиями в проектах, «фактически реализуемых этими лицами с использованием зарегистрированных за рубежом компаний».