В России начала работать акселератор для ICO - Blockchain 13, который позволит разработать новые стандарты качества и оценки блокчейн-проектов.

Акселератор намерен стать гарантом для отобранных проектов перед фондами и инвесторами. Главное преимущество проекта для фондов — возможность добавить в свой портфель проверенный, быстрорастущий проект и войти в долю за меньшую ставку.

По словам его создателя Николая Турубара, в мире нет аналогичных проектов. «Блокчейн-индустрия переживает бурный рост, сопровождающийся жесточайшим кризисом доверия, что особенно ярко проявляется при выходе проектов на ICO. Мы хотим не только оценивать проекты, мы начинаем обучение команд, выходящих на ICO, чего в России еще не было. Это позволит дать не только текущий срез состояния дел в отрасли, но качественно ее улучшить», — комментирует Турубар.

Сейчас Blockchain 13 начал отбор проектов, планирующих выходить на ICO, для участия в предварительной сессии. Каждый проект проверяется по пяти комплексным критериям: команда и идея, токеномика и whitepaper, legal и listing, бизнес-модель и маркетинг, post ICO. Отбор проходит в 5 этапов, займет 4 недели, в работе примут участие всего 13 команд, 3 из которых выйдет в финал.

Ознакомиться с условиями вступления и подать заявку на участие можно на сайте проекта bc13.ru