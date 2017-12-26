Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило банку «Еврокапитал-Альянс», базирующемуся в Переславле-Залесском Ярославской области, рейтинг кредитоспособности на уровне «ruB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Как поясняется в релизе агентства, ключевое положительное влияние на рейтинг оказали высокие показатели рентабельности деятельности банка (за годовой период с 1 октября 2016-го ROE составляет 21%, ROA — 11% по прибыли после налогообложения) в сочетании с высоким уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности. Поддержку рейтингу также обеспечивает хорошая сбалансированность активов и пассивов банка по срокам на краткосрочном и долгосрочном горизонтах. В качестве позитивных факторов агентство выделяет хорошее качество гарантийного портфеля и низкий уровень принимаемых «Еврокапитал-Альянсом» валютных рисков.

В качестве ключевых негативных факторов агентство выделяет низкий уровень достаточности капитала банка (Н1.0 на 1 ноября 2017 года — 11,3%, значение Н1.1 и Н1.2 равно 9%), крайне низкий уровень обеспеченности кредитного портфеля и высокую концентрацию активных операций на объектах крупного кредитного риска. Также давление на рейтинг оказывают высокая концентрация привлеченных средств на крупнейшем кредиторе, низкая оборачиваемость кредитного портфеля по юрлицам и индивидуальным предпринимателям и недостаточная диверсификация ссудной задолженности юрлиц по отраслям.



Кроме того, негативное влияние на рейтинговую оценку оказывает высокая вероятность сокращения гарантийного бизнеса «Еврокапитал-Альянса» в связи с планируемым ужесточением регулятивных требований к банкам, выдающим гарантии по госконтрактам, в сочетании со слабыми конкурентными позициями банка на российском банковском рынке и узкой клиентской базой в сегменте кредитования. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает отсутствие у финучреждения существенных рыночных источников дополнительной ликвидности.

