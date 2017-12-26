Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности владимирского Владбизнесбанка до уровня «ruBB», прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее у банка действовал рейтинг «ruBBB-» со «стабильным» прогнозом.

Снижение рейтинга прежде всего связано с ростом доли проблемных ссуд (за период с начала текущего года по 1 декабря доля ссуд III категории качества повысилась с 11,1% до 26,4% совокупного ссудного портфеля, доля ссуд IV и V категорий — с 8,6% до 12,1%, доля просроченной задолженности по кредитам, выданным юрлицам и индивидуальным предпринимателям, — с 3,1% до 6,3%), поясняется в релизе RAEX . Кроме того, агентство отмечает изменение подходов в части оценки конкурентных позиций банка на фоне сохранения нестабильности в банковском секторе и ухудшение сбалансированности активов и пассивов банка на долгосрочном горизонте, в том числе в связи с выдачей в 2017 году крупных долгосрочных кредитов.

Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают умеренно высокий уровень иммобилизации капитала банка, невысокий уровень рентабельности капитала (ROE по прибыли после налогообложения за год с 1 октября 2016-го — 5,7%), низкая диверсификация портфеля кредитов, выданных юрлицам и ИП, по отраслям (на начало декабря на три крупнейшие отрасли — торговлю, операции с недвижимостью и строительство — приходится 73,1%) и концентрация активных операций банка на регионе с невысокой инвестиционной привлекательностью.



Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокий уровень обеспеченности ссудной задолженности и хорошее покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности. Поддерживают рейтинг значительный запас мгновенной и текущей ликвидности банка и низкий уровень принимаемых им валютных рисков.