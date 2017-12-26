Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Сибсоцбанка (Барнаул) до уровня «ruBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняют в RAEX , основное давление на рейтинг оказало ужесточение подходов в части оценки вероятности поддержки банка со стороны собственника — Алтайского края в лице краевого Фонда имущества — в условиях вовлеченности банка в кредитование региональных проектов, что негативно сказывается на рентабельности деятельности кредитной организации (показатель ROE по РСБУ за годовой период с 1 октября 2016-го составил 0,4%). Кредитование в рамках краевой инвестиционной программы также обуславливает высокую концентрацию кредитных рисков на заемщиках, занятых в сельскохозяйственной отрасли (на них приходится более 50% в портфеле кредитов, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям, на 1 ноября этого года), и низкую оборачиваемость кредитов, что негативно сказывается на рейтинговой оценке. Кроме того, агентством была пересмотрена оценка конкурентных позиций банка на фоне концентрации его бизнеса в одном регионе присутствия, а также сохранения нестабильности в банковском секторе в целом.



Ключевое положительное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень достаточности собственного капитала банка (Н1.0 на 1 ноября — 20,5%, Н1.2 составляет 19,1%) и хорошая обеспеченность ссудного портфеля. Кроме того, позитивно на рейтинге отразились приемлемый запас мгновенной ликвидности у банка, низкая концентрация привлеченных средств на крупных кредиторах и отсутствие значимых валютных рисков.

