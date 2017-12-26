«АК БАРС» Банк выступил генеральным спонсором открытого детского фестиваля единоборств, который завершился 25 декабря 2017 года в Казани.

На соревнованиях по дзюдо, самбо, вольной и греко – римской борьбе, прошедших в Поволжской академии физкультуры и спорта участвовали юноши 2003-2007 годов рождения в весовых категориях 38 - 73 кг. По итогам состязаний спортсмены с лучшими результатами получили дипломы, медали и ценные призы.

Банк традиционно поддерживает спортивные мероприятия в рамках своей программы социальной ответственности. Организатором соревнований является Федерация дзюдо Республики Татарстан.