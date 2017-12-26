Российский рынок инструментов бизнес-аналитики, к которым относится ПО класса Corporate Performance Management (CPM, управление корпоративной эффективностью), продолжил восстановление, начавшееся в 2016 году. По уточненным данным, полученным маркетинговой службой компании Intersoft Lab из открытых источников, количество новых CPM-проектов в 1-й половине 2017 года уже превысило аналогичный показатель прошлого года, а в финансовой отрасли выросло на треть. Предварительные итоги 2-й половины уходящего года свидетельствуют о том, что спрос на CPM-системы в 2017 году окажется выше уровня прошлого года.

Цифровая трансформация бизнеса, стартовавшая в России в последние годы, усиливает спрос на аналитику данных и соответствующее ПО, в первую очередь на «базовую» CPM-функциональность - инструменты для подготовки аналитической, финансовой и управленческой отчетности. По сравнению с предыдущим годом доля таких проектов резко пошла вверх, поднявшись с 33% до 42%. Необходимость оптимизировать издержки и усиление регулятивного надзора сохраняют популярность приложений для автоматизации планирования и бюджетирования, риск-контроля и выпуска регуляторной отчетности, которые занимают второе и третье места с долей 26% и 21%, соответственно. Несмотря на повышение спроса и на инструменты для управления прибыльностью - их доля выросла с 2016 года всего на три процентных пункта и составила 11% - они пока не смогли подняться с последней позиции в списке приоритетов CPM-автоматизации.

Рост ценности данных для бизнеса в свете цифровых преобразований определил востребованность CPM-решений в крупнейших компаниях России. Так, без малого две трети заказчиков (65%) - участники последнего рэнкинга крупнейших корпораций России RAEX-600. Основными пользователями CPM-систем в 2017 году стали топ-менеджеры, руководители и сотрудники бизнес-подразделений (на них приходится почти половина проектов) - именно им в новых реалиях нужно правильно и быстро принимать эффективные бизнес-решения на основе аналитики данных. «Демократизация» современных CPM-систем позволяет этой категории пользователей в полной мере без привлечения ИТ-служб использовать аналитические возможности этого ПО.

Как и годом ранее, наиболее активными заказчиками CPM-систем были кредитные учреждения, они инициировали свыше половины проектов. При этом усиление активности Банка России в части внедрения в отечественную банковскую практику рекомендаций Базельского комитета (внутренние процедуры оценки достаточности капитала, МСФО 9 и проч.) пока не привело к прорыву в автоматизации риск-контроля и регуляторной отчетности. Несмотря на существенный рост доли проектов, приходящихся на внедрение соответствующих приложений в финансовом секторе (до 31%), они все равно занимают второе место после инструментов для управления операционной эффективностью (40%). Кардинальной смены приоритетов можно ожидать в следующем году, после положительного решения вопроса о переходе к подготовке банковской отчетности в формате XBRL (eXtensible Business Reporting Language, расширяемый язык деловой отчетности). На третьей позиции в рейтинге наиболее востребованной в банках функциональности оказались средства для управления прибыльностью (19%), а на четверной – ПО для планирования и бюджетирования (10%).

63% проектов были инициированы банками, входящими в ТОП-50 рейтинга кредитных учреждений по величине активов, подготовленного порталом Banki.ru. Более трех четвертей банков отдали предпочтение отечественным разработчикам. Компания Intersoft Lab завершила год с рыночной долей, равной 44% от общего числа проектов.

Юлия Амириди, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Intersoft Lab: «Рынок бизнес-аналитики переживает переломный момент - развитие цифровых технологий меняет «лицо» аналитических систем. Сегодня это ориентированные на технически неискушенного пользователя приложения, позволяющие не просто оперативно оценить состояние бизнеса, но за несколько движений по экрану смартфона или планшета доподлинно увидеть, что скрывается за любым интересующим показателем. Все необходимые интеллектуальные алгоритмы для трансформации исходных данных в значимые для бизнеса показатели уже присутствуют в ПО, но не являются «черным ящиком», а доступны для настройки и изменения. Роль поставщика решения - предоставить необходимый консалтинг по их настройке и сервис модификации под индивидуальные потребности заказчика».

Источник: Компания Intersoft Lab