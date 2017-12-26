Помимо замороженных биткоинов, состояние Сатоши подрастает еще по одной причине – люди продолжают отправлять ему монеты.

На основе исследования, проведенного в 2013 году, количество биткоинов, которыми владеет Сатоши Накамото, составляет примерно 1 148 800, сообщает News.Bitcoin.com . В те времена награда за блок равнялась 50 BTC, и 63% из 1 814 400 добытых биткоинов, так и не были потрачены. Т.е. богатство Сатоши сегодня превышает 1,1 млн BTC. Если к этому прибавить $3,4 млрд в Bitcoin Cash, $370 млн в Bitcoin Gold, без учета проведенных после этого форков, получится сумма в $20,5 млрд.

Богатство это - гипотетическое, поскольку большинство людей уверены, что Сатоши никогда не выведет свои монеты. С первых дней появления биткоина и до настоящего времени в первый кошелек блокчейна стабильно поступают небольшие порции биткоинов.

1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa – адрес, связанный с первым блоком Биткоина (Genesis block). Именно на него 3 января 2009 года были отправлены первые 50 добытых монет. Транзакция отмечена как «No Inputs» (отсутствие входов) или «Newly Generated Coins» (вновь созданные монеты). Хранящиеся на этом адресе 50 BTC, так же как и монеты на большинстве других адресов Сатоши, никогда не перемещались. Следовательно, сегодня на данном адресе должно храниться 50 BTC. Однако в действительности сейчас на адресе содержится 66,7 BTC, отправленных в 1140 транзакциях.

Возможно, отправлять биткоины на не подлежащий тратам адрес может показаться бессмысленным, но по мнению донаторов, здесь важна не стоимость транзакции, а поступок. Так как у Сатоши нет аккаунта в Твиттере или реального адреса, отправление транзакций остается единственным способом сказать «спасибо». Спасибо тебе, Сатоши, за то, что ты сделал все это возможным.