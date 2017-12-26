Деталей амнистии капиталов в России пока нет, эту инициативу предстоит еще оформить и формализовать, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости .

«Деталей пока нет. Есть инициатива, ее предстоит еще оформить и формализовать», — сказал Песков, отвечая на вопрос о периоде для амнистии капиталов.

Президент России Владимир Путин накануне выступил за продление амнистии капитала, а также предложил освободить представителей бизнеса, закрывающих свои фирмы за рубежом и переводящих их в РФ, от выплаты 13-процентного налога.

Амнистия капиталов, или налоговая амнистия, действовала в РФ с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года и давала право российским налогоплательщикам добровольно задекларировать свои активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях. В обмен декларант освобождался от уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды.

По словам Пескова, президент РФ амнистией капитала на фоне ненадежной инвестиционной атмосферы за рубежом хочет обезопасить российский бизнес от «брутальных и нерыночных посягательств», которые происходят под личиной санкций и рестрикций.

«Президент неоднократно говорил, что западные страны, скажем так, в последнее время не всегда придерживаются принципа святости частной собственности и движимого и недвижимого имущества, финансовых средств. Мы и наши предприниматели неоднократно сталкивались с попытками посягательств заморозки и так далее, необоснованной и незаконной. Все это делается под личиной этих самых рестрикций и санкций», — сказал Песков, отвечая на вопрос, чем продление амнистии капитала поможет облегчить ущерб от санкций.

«Безусловно, такая ненадежная атмосфера для инвестиций за рубежом, она, конечно, может создавать дискомфорт для российского бизнеса, для российских капиталов, которые инвестированы там. И президент как глава государства именно выступает с инициативой по созданию комфортных условий здесь для бизнеса, если они захотят воспользоваться возможностью и репатриировать свои капиталы сюда, в Российскую Федерацию, тем самым застраховав себя от возможных достаточно брутальных нерыночных посягательств на их собственность», — отметил пресс-секретарь президента.

На вопрос, зачем России, у которой, исходя из заявлений президента, хороший бизнес-климат, создавать какие-то дополнительные «бонусы» для бизнесменов, Песков ответил: «Нет пределов совершенству».