Банк России проинформировал «Открытие Холдинг» об отсутствии согласования ряда сделок с регулятором уже после объявления о санации банка «ФК Открытие» . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

Ранее издание РБК сообщило, что регулятор 23 ноября направил в адрес санированного банка «ФК Открытие» и его бывшего контролирующего владельца «Открытие Холдинга» письмо о том, что ряд сделок уже после объявления о санации кредитной организации не были согласованы с ЦБ РФ.

«Да, мы получали такое письмо от Центробанка. Речь в нем идет о приобретении 29 августа 2017 года 99,99998% акций ПАО банк «Траст», которое было осуществлено без предварительного согласия Банка России, и о появлении новой группы лиц в структуре собственности ПАО «РГС Банк», которая без предварительного согласия Банка России приобрела 85,063% акций ПАО «РГС Банк», — сказали в пресс-службе.

В холдинге подчеркнули, что эти сделки проводились банком «ФК Открытие», который сейчас не контролируется холдингом. «Все указанные в письме сделки проводились по указанию Центрального Банка в целях консолидации активов для проведения их последующей санации. В связи с этим «Открытие Холдинг» не имеет оснований для обращения в Банк России с ходатайствами о получении в составе группы лиц последующего согласия Центробанка на приобретение более 10% акций банка «Траст» и о получении в составе новой группы лиц последующего согласия Центробанка на приобретение более 10% акций «РГС Банка», — добавили в пресс-службе холдинга.

Официальном комментарием ЦБ РФ и банка «ФК Открытие» ТАСС в настоящее время не располагает.