Такие нормы прописаны в законопроекте, который будет представлен 28 декабря.
Минфин России предлагает ограничить размер привлечения средств через ICO суммой в 1 млрд рублей, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
По его словам, один неквалифицированный инвестор сможет вложить максимум 50 тыс. рублей. По квалифицированным ограничений не будет, сообщает ТАСС.
«Мы хотим сделать законопроект максимально прямого действия и минимизировать отсылку на нормы Банка России, чтобы регулирование ICO не стало очередным валютным контролем. Чтобы любой студент-айтишник прочитал и понял, что надо, и что не надо. То есть законопроект будет очень упрощенный», - добавил Алексей Моисеев.
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