Минфин России предлагает ограничить размер привлечения средств через ICO суммой в 1 млрд рублей, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, один неквалифицированный инвестор сможет вложить максимум 50 тыс. рублей. По квалифицированным ограничений не будет, сообщает ТАСС .

«Мы хотим сделать законопроект максимально прямого действия и минимизировать отсылку на нормы Банка России, чтобы регулирование ICO не стало очередным валютным контролем. Чтобы любой студент-айтишник прочитал и понял, что надо, и что не надо. То есть законопроект будет очень упрощенный», - добавил Алексей Моисеев.