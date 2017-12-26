В ноябре 2017 года доля заемщиков с действующими кредитами в возрасте старше 60 лет выросла на 1 процентный пункт и составила 10,4% от общего числа российских заемщиков с действующими кредитными обязательствами. Это самый значительный рост среди всех возрастных групп заемщиков. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Также увеличилась доля заемщиков в возрастных сегментах моложе 25 лет (плюс 0,4 п. п.), от 30 до 39 лет (плюс 0,5 п. п.) и от 40 до 49 лет (плюс 0,1 п. п.). В свою очередь, снижение доли было отмечено в категориях заемщиков от 25 до 29 лет (минус 1,4 п. п.) и от 50 до 59 лет (минус 0,6 п. п.).



Самая высокая доля заемщиков в возрасте старше 60 лет (среди 40 регионов — лидеров по общему количеству заемщиков) в ноябре 2017 года была отмечена в Алтайском крае (14,8%), Республике Бурятия (14,3%), Кемеровской (12,5%) и Пензенской (12,3%) областях, а самая низкая — в Ханты-Мансийском АО (7,1%), Московской области (7,2%), Москве (8%) и Санкт-Петербурге (8,2%).

«Розничное кредитование в 2017 году активно растет по всем типам кредитов — как обеспеченных, так и необеспеченных, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Растет и количество заемщиков всех возрастных категорий с действующими кредитами. При этом с точки зрения возрастной структуры заемщиков самый большой рост демонстрирует сегмент граждан старше 60 лет. Этой категории заемщиков свойственно более ответственное отношение ко всем аспектам жизнедеятельности, включая финансовый. Кроме того, эти люди получают пенсию, а значит, имеют стабильный и прогнозируемый доход. Однако говорить о каких-то ярко выраженных предпочтениях кредиторов именно к данной возрастной категории не приходится. Не менее активно кредитуются заемщики наиболее работоспособного возраста (от 30 до 39 лет), а также самые молодые граждане моложе 25 лет, которые являются резервом для роста розничного кредитования в будущем».

