Калининградский склад, на котором произошло возгорание, принадлежит Сбербанку . Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

«Сумма ущерба устанавливается. При пожаре никто из сотрудников банка не пострадал», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в складском здании на улице Камской в Калининграде начался пожар. Информация о возгорании поступила спасателям в 4:35 по местному времени (5:35 мск). Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. Пожару был присвоен ранг № 2. Местное издание Klops.Ru сообщило, что там находится склад спиртных напитков.

Позднее ТАСС со ссылкой на МЧС уточнил, что в зоне пожара находятся складские помещения Сбербанка со списанным оборудованием и склад винно-водочных изделий.

Отмечается, что спустя три часа возгорание удалось локализовать. Склад Сбербанка выгорел полностью.