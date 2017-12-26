По мнению аналитиков Morgan Stanley, стоимость криптовалюты радикально упадет, если в скором времени ее не начнут принимать ритейлеры.

Как сообщает Inc. , эксперты отметили, что из 500 крупнейших мировых ритейлеров лишь 3 принимают биткоин, хотя еще в 2016 году их было 5. Его нельзя приравнять к валюте, т.к. у него нет процентной ставки. Кроме того, общий объем сделок с биткоином не превышает $300 млн. Для сравнения у Visa этот показатель равняется $17 млрд.