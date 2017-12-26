Минфин может рассмотреть изменение условий выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения, чтобы повысить спрос среди граждан с невысокими доходами, поскольку пока интерес к этим бумагам проявляют в основном состоятельные россияне. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС .



«Большую часть таких облигаций купили состоятельные граждане. Большую часть купили в крупных городах — в Москве и Питере. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы больше людей, может быть, с небольшими доходами, участвовали в этой акции, в надежном вложении сбережений. Мы рассчитывали на то, что это могут быть и пенсионеры. Конечно, получилось так, что мы и минимальную стоимость этих облигаций очень высоко подняли. Может быть, надо подумать о доступности для людей с невысокими доходами», — сказал он.

Минфин в этом году запустил новый инструмент для сбережений россиян — ОФЗ для населения (ОФЗ-н). Всего было размещено три транша, каждый объемом 15 млрд рублей. Номинал облигации — 1 тыс. рублей. Минимальная сумма инвестиций — 30 тыс. рублей, максимальная — 15 млн рублей. Однако даже исчерпав лимит в 15 тыс. бумаг, инвестор мог снова покупать ОФЗ-н в следующем выпуске.

Доход от вложения в бумаги составляет до 8,5% годовых и превосходит ставки по депозитам в коммерческих банках. При этом государство гарантирует возврат всех вложенных средств в любой момент времени по первому требованию инвестора, поскольку ОФЗ-н являются долгом российского правительства.