Минфин положит на депозит в ВЭБе до 200 млрд рублей за счет свободных остатков средств федерального бюджета, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. По его словам, средства бюджета будут размещены на год с возможностью пролонгации при необходимости.



«Мы в этом и следующем году немножко подрезали докапитализацию Внешэкономбанка со 150 миллиардов до 100 миллиардов рублей. Внешэкономбанк в этих условиях высказал пожелание оказать ему дополнительное содействие, и это содействие будет оказано путем размещения депозита, — рассказал Силуанов. — Мы договорились так, что будем готовы разместить депозит до 200 миллиардов по ставке, приемлемой для Внешэкономбанка в тот период, когда ему необходимо».

«Ставка будет несколько льготной с тем, чтобы учесть те ресурсы, которые Внешэкономбанк недополучил из бюджета», — сказал Силуанов, не раскрыв размер ставки.

В отличие от предыдущих депозитов, которые правительство размещало в ВЭБе из средств Фонда национального благосостояния, на этот раз средства будут предоставлены из свободных остатков федерального бюджета, которые находятся на счете Федерального казначейства. «В целом мы договорились, что будем размещать на год с последующей пролонгацией при необходимости», — отметил глава Минфина.

Председатель ВЭБа Сергей Горьков в середине декабря сообщал о договоренностях с Минфином по размещению на депозитах ВЭБа «нескольких сотен миллиардов рублей». По его словам, указанные средства позволят решить проблемы с ликвидностью банка.