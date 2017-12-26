Арбитражный суд Москвы на заседании 25 декабря объявил резолютивную часть решения о признании Международного Фондового Банка (МФБанка) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает во вторник, 26 декабря, Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.

МФБанк лишился лицензии 4 октября этого года. Центробанк пояснял, что проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования ею крайне рискованной бизнес-модели, результатом чего стало образование на балансе значительного объема задолженности компаний с признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. При этом МФБанк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от исполнения неоднократных требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери путем технической трансформации активов. Регулятор также отмечал, что финансовое положение банка «характеризуется крайне низким качеством активов и наличием повышенных рисков в связи с полной потерей управляемости и недобросовестными действиями руководства кредитной организации, выражающимися в игнорировании требований надзорного органа и имеющими признаки ее преднамеренного банкротства».

Согласно данным, опубликованным в «Вестнике Банка России» в начале декабря, «дыра» в балансе МФБанка составила около 1,77 млрд рублей.



АСВ после отзыва лицензии у банка объявило, что объем выплат по данному страховому случаю, в соответствии с полученным агентством реестром обязательств МФБанка, составит около 1,73 млрд рублей. При этом источник Банки.ру, знакомый с ситуацией в МФБанке, ранее рассказывал, что объем забалансовых вкладов физических лиц в финучреждении, согласно данным проверки, достигает 9 млрд рублей.