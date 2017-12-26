Арбитражный суд Москвы на заседании 25 декабря объявил резолютивную часть решения о признании Международного Фондового Банка (МФБанка) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает во вторник, 26 декабря, Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.
Арбитражный суд Москвы на заседании 25 декабря объявил резолютивную часть решения о признании Международного Фондового Банка (МФБанка) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает во вторник, 26 декабря, Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.
МФБанк лишился лицензии 4 октября этого года. Центробанк пояснял, что проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования ею крайне рискованной бизнес-модели, результатом чего стало образование на балансе значительного объема задолженности компаний с признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. При этом МФБанк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от исполнения неоднократных требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери путем технической трансформации активов. Регулятор также отмечал, что финансовое положение банка «характеризуется крайне низким качеством активов и наличием повышенных рисков в связи с полной потерей управляемости и недобросовестными действиями руководства кредитной организации, выражающимися в игнорировании требований надзорного органа и имеющими признаки ее преднамеренного банкротства».
Согласно данным, опубликованным в «Вестнике Банка России» в начале декабря, «дыра» в балансе МФБанка составила около 1,77 млрд рублей.
АСВ после отзыва лицензии у банка объявило, что объем выплат по данному страховому случаю, в соответствии с полученным агентством реестром обязательств МФБанка, составит около 1,73 млрд рублей. При этом источник Банки.ру, знакомый с ситуацией в МФБанке, ранее рассказывал, что объем забалансовых вкладов физических лиц в финучреждении, согласно данным проверки, достигает 9 млрд рублей.
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