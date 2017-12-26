За ноябрь 2017 года общий объем размещенных в российских банках вкладов физических лиц продемонстрировал рост на 0,8% (с исключением влияния валютного курса), составив на 1 декабря порядка 25 трлн рублей. Всего же с начала года вклады населения без учета валютной переоценки выросли на 6,2%, говорится в материалах Банка России.



По итогам ноября лидером прироста средств физических лиц в абсолютном выражении среди всех кредитных организаций, представленных в финансовом рейтинге портала Банки.ру, стал Сбербанк , увеличивший свой портфель вкладов за месяц на 72,8 млрд рублей, или 0,6%. Депозитный портфель ВТБ 24 вырос по итогам одиннадцатого месяца 2017 года на 38,1 млрд рублей (плюс 1,6%). Россельхозбанк нарастил объем средств населения на 16,4 млрд рублей, или 2,1%. Четвертую и пятую строчки занимают Газпромбанк и СМП Банк, показавшие рост вкладов населения на 15,3 млрд и 14,4 млрд рублей соответственно.

Наибольшее сокращение депозитов физлиц в абсолютном выражении по итогам ноября 2017 года показал НБ «Траст» — минус 5,4 млрд рублей (минус 4,7%). Далее располагается «Уралсиб» — минус 2,4 млрд рублей (минус 1,4%). На третьем месте по объему оттока средств физических лиц находится Московский Областной Банк, вклады населения которого в ноябре сократились на 1,4 млрд рублей (минус 1,3%). Замыкают пятерку Нордеа Банк и Плюс Банк. Снижение средств физлиц в вышеуказанных банках составило 1,4 млрд и 1,3 млрд рублей соответственно.