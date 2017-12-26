Банки просят Минпромторг, курирующий программы льготных автокредитов, изменить их условия. Часть таких кредитов гасятся почти сразу, жалуются банкиры. По их мнению, фактически, клиенты берут их просто чтобы воспользоваться предусмотренными в рамках программ скидками к цене машины, пишет «Коммерсант».

По словам банкиров, почти 10% кредитов, оформляемых в 2017 году по льготным программам кредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», погашаются заемщиками в течение первых трех-четырех недель.

«Данные программы были разработаны как адресная поддержка людей, которые не могут купить машину без подобных льгот, — поясняет собеседник из крупного банка. — Сейчас же каждый десятый кредит берется людьми, желающими просто получить скидку по данным программам». По его словам, для банков это достаточно критичный вопрос, поскольку по таким кредитам они недополучают прибыль, и Минпромторг готов обсудить и поддержать любые предложения от участников рынка по корректировке программ для минимизации досрочно закрытых договоров кредитования.

В Минпромторге сообщили, что адресные социальные меры поддержки отрасли рассчитаны прежде всего на привлечение новых покупателей, не имеющих возможности приобрести новый автомобиль без поддержки со стороны государства.

Впрочем, условия госпрограмм не ограничивают заемщиков в сроках кредитования, и, закрывая кредит досрочно, заемщик ничего не нарушает. В Минпромторге пояснили, что специально не ограничивали сроки погашения кредитов, позволяя клиентам самостоятельно планировать свои расходы на покупку автомобилей. «Применяемые банками современные технологии управления рисками позволяют идентифицировать добросовестных покупателей и избегать мошеннических схем при продаже новых автомобилей», — отметили в пресс-службе министерства.

Впрочем, даже при наличии от банков конструктивных предложений Минпромторг вряд ли успеет изменить какие-то условия программ. Ппрограммы призваны поддерживать население и автоконцерны, а не банки, отмечают эксперты.