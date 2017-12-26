9 февраля 2018 года холдинг «Банки.ру» проведет 11-ю церемонию «Банк года» в открытом формате.

Впервые за 11 лет Банки.ру приглашает не только представителей профессионального сообщества, но и тех, для кого работают лауреаты премии, — клиентов финансовых организаций, наших читателей. У вас есть возможность поддержать банк, страховую или инвестиционную компанию, сотрудником или клиентом которых вы являетесь!

В первый раз будут награждены победители в новых номинациях: «Инвестиционная компания года», «IT-проект года» и «PR-кампания года». Всего будут названы победители из числа компаний финансового сектора в 23 номинациях , в том числе ставших традиционными: «Банк года», победители «Народных рейтингов», «Человек года» и другие.

«Банк года — 2017» пройдет в клубе ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, начало в 19:00. В программе вечера: награждение лауреатов, выступление известных музыкантов и диджеев, неформальное общение с участниками церемонии и сотрудниками холдинга «Банки.ру». Среди гостей церемонии будет разыгран смартфон последнего поколения.

Стоимость билета в танцевальный партер — 1 300 рублей.

«Банк года» © — ежегодная профессиональная премия, учрежденная порталом Банки.ру в 2007 году.

Цели премии: определить лучшие организации финансового рынка России по итогам календарного года, предоставить клиентам достоверную и непредвзятую информацию для выбора надежного партнера среди компаний, а бизнесу — ориентиры для дальнейшего развития.

Победители в номинациях «Народный рейтинг», «Народный рейтинг страховых компаний», «Народный рейтинг сотовых операторов», «Народный рейтинг Беларуси», «Человек года» будут определены по результатам голосования пользователей портала, остальные — решением экспертного совета Банки.ру.