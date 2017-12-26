Начата процедура реорганизации московского Джей энд Ти Банка в форме присоединения к нему банка «Хованский», базирующегося в Пушкино Московской области. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Банка России.

В настоящий момент 100% акций «Хованского» принадлежат Джей энд Ти Банку (как минимум с 10 октября этого года, когда в последний раз обновлялись данные о структуре собственности на сайте «Хованского» и на его странице у ЦБ). Ранее ключевым бенефициаром подмосковного банка выступал предприниматель Эдуард Меркин.

В свою очередь основными собственниками Джей энд Ти Банка выступают граждане Словакии Йозеф Ткач и Иван Якабович через одноименный чешский банк (J&T Banka); в число совладельцев также входят ряд граждан Китая.



На сайте Джей энд Ти Банка сообщается, что решение о присоединении «дочки» было принято на внеочередном общем собрании акционеров 22 декабря 2017 года.



Согласно данным рэнкинга Банки.ру, Джей энд Ти Банк на 1 декабря текущего года занимает 167-е место среди российских банков по размеру активов, а банк «Хованский» — 391-е.

В свое время, еще в 2012 году, московская мэрия пыталась обанкротить банк «Хованский» за долги по векселям, но суд счел иск преждевременным (у банка была отсрочка по выплатам, срок действия которой на момент тяжбы не истек) и не удовлетворил его.

