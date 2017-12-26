Почти половина жителей России хотят получить клиптовалюту в качестве новогоднего подарка, следует из исследования проекта Hi-Tech Mail.Ru .

По данным исследования, о желании получить криптовалюту на Новый год заявили 49% опрошенных. При ответе на вопрос о желании получить в подарок криптовалюту мнения респондентов разделились поровну: 29% такая перспектива бы обрадовала, еще 20% уточнили, что это должен быть непременно биткоин, 51% предпочел бы найти под елкой что-то другое.

64% респондентов заявили о желании получить на Новый год гажджет. Из них 31% хотели бы получить в качестве подарка смартфон, 21% - ноутбук, 10% - умные часы или умный браслет. 27% хотят получить устройство от Apple, а 20% - от Samsung.

Готовы дарить на Новый год гаджеты 23% респондентов. 57% готовы дарить на Новый год смартфоны, а 12% - умные наручные устройства, 10% - планшеты. При этом треть россиян готова потратить на гаджеты в подарок от 20 тыс. руб.