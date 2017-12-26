На вебинаре «Реализация обмена с РКЦ/МЦИ по 552-П и новые сервисы взаимодействия с ФНС, ПФР», который провела компания iDSystems 15 декабря 2017 года, представили несколько актуальных новинок в области взаимодействия с госорганами. Генеральный директор компании Андрей Федорец рассказал о модуле «ЭДО с ФНС. Запрос действующих приостановлений», о решении «КриптоШлюз обработки сообщений ЦБ РФ», а также об «ЭДО с ПФР. Управление пенсионными накоплениями». В ходе обсуждения так или иначе участники напрямую касались тонкостей реализации защищенного электронного обмена банка с госорганами с помощью системы «iDБанк» .

В первую очередь на вебинаре говорили о проекте iDSystems по выполнению требований ЦБ РФ в части организации закрытого взаимодействия — обмена с РКЦ/МЦИ по 552-П и с новым АРМ «КБР-Н» Банка России. Для того, чтобы возможности кредитных организаций могли соответствовать новым требованиям, компания iDSystems предлагает к использованию новый модуль «КриптоШлюз обработки сообщений ЦБ РФ».

На вебинаре были представлены решения, которые могут использоваться сразу же после внедрения и без доработок на стороне учётных банковских систем. Так, «КриптоШлюз обработки сообщений ЦБ РФ» работоспособен сразу же после установки и позволяет банкам перейти на полнофункциональный обмен с АРМ «КБР-Н». В таком случае будет использоваться файловый обмен с АБС. Файлы формата УФЭБС будут обрабатываться модулем «Криптошлюзобработки сообщений ЦБ РФ » и подготавливаться для отправки через АРМ «КБР-Н». При этом возможно как автоматическое, так и полностью ручное подтверждение каждого документа или их пакетов с наложением защитных кодов и кода аутентификации как в одном, так и в нескольких защищенных контурах.

Вопросов безопасности и защищенности коснулся и следующий блок вебинара, посвященный работе с модулем «ЭДО с ФНС. Запрос действующих приостановлений» для автоматизации исполнения требований статьи 76 НК РФ — запросов наличия решения о приостановлениях операций по счетам налогоплательщика. Данный сервис незаменим в работе над улучшением качества оценки перед открытием счетов и в ходе регулярных проверок клиентской базы.

Участники вебинара смогли ознакомиться с возможностями модуля «ЭДО с ФНС. Запрос действующих приостановлений», со способами интеграции с банковскими системами и в режиме реального времени увидели предоставляемые iDSystems интерфейсы прикладного программирования.

Немало времени на вебинаре уделили обсуждению новых госсервисов и госуслуг. В первую очередь iDSytems представила модуль «ЭДО с ПФР. Управление пенсионными накоплениями», который обеспечит клиентам банков возможность в электронном виде формировать заявление на выплату пенсии через ту кредитную организацию, в которой они обслуживаются.

Как отметил Андрей Федорец, новые госуслуги будут предоставляться по одному сценарию: владельцу сведений будет направляться запрос о том, что организацией подготовлен черновик заявления на предоставление госуслуги (выписка из ПФР, выписка из справки 2-НДФЛ, справка о судимости, заявление на выплату пенсии через произвольный банк и т.п.), а владелец сведений будет выражать согласие или несогласие на предоставление этой госуслуги.

В заключении генеральный директор iDSystems Андрей Федорец рассказал о действующих пилотных проектах и о ходе их реализации.

С видеозаписью вебинара можно ознакомиться по ссылке.

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О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на сентябрь 2017 года компания iDSystems уже завоевала 25 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 43 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 160 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка ») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group).

Источник: iCAM Group