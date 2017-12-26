Совет Федерации одобрил закон, внедряющий механизм удаленной идентификации физических лиц.

«Внедрение такого механизма позволит повысить доступность финансовых услуг, в том числе для людей с ограниченными возможностями, пожилого и маломобильного населения, а также будет способствовать развитию конкуренции и снижению издержек на финансовом рынке, — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. — Реализация этого проекта — одна из ключевых задач для перевода финансовых услуг в цифровую среду, развития эффективных и безопасных решений в этой области».



В настоящий момент для того, чтобы открыть счет ( вклад ), гражданину необходимо посетить отделение банка или встретиться с его представителем. После этого он может дистанционно получать иные услуги именно в этом банке.

Механизм удаленной идентификации позволит физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно в любом банке.

Для этого необходимо будет пройти идентификацию один раз при личном присутствии в уполномоченном банке. Такой банк зарегистрирует гражданина в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), снимет биометрические образцы (изображение лица и голос) и направит их в единую биометрическую систему.

После этого для дистанционного открытия счета (вклада), получения кредита или осуществления перевода в другом банке гражданину нужно пройти авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или компьютера, на которых установлены камера и микрофон.

Важно отметить, что данные процедуры будут проводиться бесплатно и только с согласия клиента.

Особое внимание при внедрении нового механизма уделяется обеспечению защиты персональных данных граждан. Банк России будет осуществлять контроль и надзор за выполнением банками организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при использовании единой биометрической системы.

Закон вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования. За это время будет сформирована технологическая инфраструктура, а банки смогут подготовить свои информационные системы и инфраструктуру к сбору биометрических данных и проведению удаленной идентификации.

Созданный механизм удаленной идентификации является универсальным и в дальнейшем может быть распространен на другие сферы финансового рынка, в частности страхование, микрофинансирование, а также на сферу государственных и иных услуг.