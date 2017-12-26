Рубль будет ослабевать по мере окончания налогового периода и может резко ослабнуть благодаря локальному спросу на доллары.
На открытие торгов ожидаем легкого снижения российского рынка вследствие смешанной динамики азиатских фондовых индексов, ослабления рубля на форекс на 20 коп. до 58,2 руб. за доллар и несущественного снижения на 0,16% фьючерсов на индекс MSCI развивающихся рынков. Ожидаем, что торговая сессия пройдет без волатильности из-за малой ликвидности на мировых рынках в связи с продолжением рождественских праздников в Европе. Однако уже во второй половине дня, на открытии торгов американского рынка, инвесторы попытаются преодолеть новую историческую отметку в 2700 пунктов по SP500 благодаря подписанному президентом США закону о налоговой реформе. Цены на нефть торгуются возле $65,2 за баррель из-за отсутствия ликвидности и снижения общего интереса инвесторов к тренду роста. Так, отчет COT показал небольшое сокращение позиций нетто-лонг по Brent. В свою очередь, рубль будет ослабевать по мере окончания налогового периода и может резко ослабнуть благодаря локальному спросу на доллары.
Из корпоративных историй отметим сообщение АЛРОСА об одобрении продажи газовых активов на аукционе в феврале 2018 года со стартовой ценой в 30 млрд руб. Поскольку основная выручка компании приходит от продажи алмазов (за 9М2017 г. 195 млрд руб.), а газа на 5 млрд руб. за аналогичный период, то газовые компании не оказывают существенного влияния на финансовые результаты АЛРОСА. Поэтому при продаже данных активов и продолжении текущей дивидендной политики есть высокая вероятность получить дивиденды сопоставимые с выплатами 2017 года в 8,93 на акцию.
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