Корпоративный венчурный фонд Газпромбанка GPB Digital и коворкинг-центр Deworkacy договорились о совместном запуске технологического хаба для развития рынка корпоративных венчурных инвестиций.

Как сообщает VC.ru , пространство начнет работать в феврале 2018 года. GPB Digital планирует открыть в Corporate Innovations Hub офис, где будет отбирать инвестиционно-привлекательные проекты, отвечающие интересам структурных подразделений и промышленных активов Газпромбанка, а также клиентов и партнеров группы. Фонд готов инвестировать в проекты на предпосевной и посевной стадии до $500 тысяч долларов.