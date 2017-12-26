Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Межгосударственному банку (международная организация, созданная государствами — участниками СНГ в 1993 году)долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») на уровне «BB» с «позитивным» прогнозом, следует из релиза Fitch.

«Около 43% суммарных активов банка приходятся на очень краткосрочные депозиты денежного рынка, в основном «овернайт», под процентные ставки, преобладающие на межбанковском рынке (на сегодня 7,6—8,35%), поскольку банку необходимы высоколиквидные активы, которые бы соответствовали его высоколиквидным обязательствам. Эти краткосрочные депозиты номинированы в рублях и имеют кредитное качество от «ВВВ» до «В-», — отмечается в сообщении.



По мнению Fitch, основные факторы, которые в отдельности или вместе могут привести к повышению рейтингов банка, — повышение суверенного рейтинга России, а также позитивное изменение оценки аналитиков Fitch готовности России предоставлять банку поддержку.