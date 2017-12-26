Платежные системы Visa и Mastercard смогут заключить договоры с Ассоциацией «ФинТех» в следующем году.

«Согласно внутренним процедурам, наблюдательный совет дает рекомендацию генеральному директору для заключения договора с ассоциированными членами. В отношении ООО «Мастеркард» и ООО «Платежная система «Виза» такая рекомендация была дана 29 сентября 2017 года», — отметила руководитель пресс-службы Ассоциации «ФинТех» Анастасия Полонская.

По ее словам, вопрос заключения договора с этими компаниями будет рассмотрен в следующем году.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Visa и Mastercard были исключены из Ассоциации «ФинТех».