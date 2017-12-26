По данным исследования НИУ ВШЭ «Деловой климат в малых розничных организациях во втором полугодии 2017 года», в этом году в торговле заметно снизился уровень недобросовестной конкуренции. Если в 2015–2016 годах на нее жаловались порядка 50% предпринимателей, то сейчас — чуть более трети.

Индекс предпринимательской уверенности организаций розничной торговли преодолел спад прошлых лет, пишут «Известия» . Если в 2015 и 2016 годах недобросовестную конкуренцию указывали как «мешающий развитию фактор» 55 и 40% респондентов, то к концу этого года их доля немногим превышает треть.

При этом 18% предпринимателей ожидают улучшения своего положения на рынке. Год назад об этом сообщали лишь 15% респондентов. Об увеличении продуктового ряда заявили более 20% респондентов против 13% годом ранее. Более 30% предпринимателей выразили намерения увеличивать номенклатурную матрицу в первом полугодии 2018 года.

«Достаточно знаковым событием исследования следует считать существенное снижение негативной реакции предпринимателей относительно давления со стороны фискальных, контролирующих и регулирующих органов», — подчеркивается в документе.

Как отметил автор исследования, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, больше всего российским предпринимателям не хватает стабильности в законодательстве.

«Предприниматели просят, чтобы установили постоянные правила игры. Тогда они смогут долгосрочно планировать, создавать инвестпланы на несколько лет. А когда постоянно меняются законы, это сдерживает развитие бизнеса», - пояснил он.