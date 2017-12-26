Banking Technology Awards признана ведущей наградой мирового финансового сектора, она присуждается глобальным лидирующим финансовым институтам и вендорам за развитие и активное внедрение технологических инноваций. Премия вручается 18-ый год подряд, победителями в разные годы становились такие крупнейшие финансовые институты как JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Standard Chartered, ANZ, Credit Suisse, UBS, Royal Bank of Scotland и другие.

В 2017 году судьи получили рекордное количество заявок (более 350) на участие в конкурсе, отбор финалистов проводился в несколько этапов с привлечением признанных экспертов финансовой индустрии.

Сотрудничество «Диасофт» и банка ВТБ вошло в историю мирового банкинга как уникальный опыт создания промышленного решения, способного обрабатывать колоссальные объемы информации. Целью проекта было введение подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов оценки достаточности капитала, а также поддержка выпуска обязательной и налоговой отчетности параллельно с внедрением нового ИТ-решения для учета юридических лиц.

Команды работали в условиях сжатых сроков – на реализацию столь масштабного проекта было выделено всего 2 года. Велась долгая и кропотливая работа, связанная с еженедельными встречами рабочих групп и обсуждением хода проекта с представителями заказчика. Особенностью проекта стало использование agile-подхода: требования к следующему этапу уточнялись на основе итогов предыдущего. Работа происходила в условиях постоянных изменений, вносимых регулятором. В ходе внедрения менялось техническое задание – изменения коснулись около 30% требований первоначального варианта. Именно здесь проявился профессионализм бизнес-архитекторов, методологов и других специалистов, обладающих сильными компетенциями в своей области.

В ходе проекта внедрено более 20 отчетных форм ЦБ РФ, налоговые регистры по налогу на прибыль, трансфертному ценообразованию и НДС. Совместная работа партнеров позволила достигнуть выдающихся результатов – по итогам проекта относительный уровень показателя качества данных составил 99,8%.

Комментируя результаты проекта, Светлана Емельянова, главный бухгалтер банка ВТБ, сказала: «Для меня как для заказчика по направлению обязательной и налоговой отчетности этот проект означает возможность быстрее внедрять новые продукты, обслуживать клиентов, быстрее закрывать операционный день и формировать отчеты, более гибко реагировать на постоянные изменения банковского и налогового законодательства. В лице специалистов «Диасофт» мы приобрели надежных партнеров, с которыми надеемся продолжить сотрудничество в рамках реализации других проектов банка».

Слагаемыми успеха в проекте для розничного бизнеса ВТБ было грамотное проектное управление, сильная команда и достаточные ресурсы на реализацию. Первое обеспечило синергию опыта нескольких проектных команд, задействованных во внедрении решения. Вторым обязательным условием успеха были люди, понимающие процессы обеспечения качества данных для управленческого учета, а это – профессиональная бухгалтерия и квалифицированные ИТ-специалисты, разбирающиеся к тому же в технологиях отчетных форм (технологи по отчетности) и в интеграционных задачах (технологи по интеграции). Также было выделено достаточное количество ресурсов на реализацию, как в виде бюджетов, так и в виде персонала смежных подразделений, обеспечивающих проектную деятельность.

«Мы очень гордимся тем, что одержали победу в соревновании с сильнейшими соперниками в лице лидирующих финансовых компаний и отраслевых игроков мирового ИТ-рынка, – поделился Александр Глазков, управляющий директор «Диасофт». – 2017 год оказался для «Диасофт» годом знаковых проектов. Логичным завершением этого продуктивного периода стала номинация на Banking Technology Awards – одного из наших ключевых проектов внедрения FLEXTERA BI, который был вызовом как для команды «Диасофт», так и для специалистов банка. Все это подтверждает глобальность деятельности компании и верность выбранной стратегии развития. В будущем мы продолжим делать все возможное, чтобы предоставить нашим клиентам лучшие в своем классе инновационные решения для обеспечения роста и укрепления их бизнеса».

В марте 2017 года проект розничного бизнеса банка ВТБ и «Диасофт» вошел в тройку лучших в номинации «Внедрение в сфере отчетности» по версии VI ежегодной премии «Финансовая сфера». Отметим, что за последние несколько лет продукт FLEXTERA BI «Отчетность ЦБ РФ» принес «Диасофт» множество побед в крупных конкурсах на внедрение ИТ-решений для построения отчетности в банках ТОП-50, что помогло компании стать № 1 по объему и количеству внедрений в этом сегменте рынка.

Источник: Компания «Диасофт»