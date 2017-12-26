Ряд сделок, совершенных после санации банка «ФК Открытие» Центробанком, не были согласованы с Банком России, свидетельствует письмо регулятора от 23 ноября, направленное в адрес санированного банка «ФК Открытие» и его бывшего контролирующего владельца «Открытие Холдинга» (документ имеется в распоряжении РБК ). Письмо написано департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ.

Речь идет о двух сделках — передаче под контроль банка «ФК Открытие» банка «Траст» и увеличении доли банка «ФК Открытие» в Росгосстрах Банке . Первая сделка прошла 29 августа — в день, когда ЦБ официально объявил о санации банка «ФК Открытие». Вторая — 8 сентября, уже после начала санации.

И «Траст», и Росгосстрах Банк, согласно заявлениям ЦБ вошли в периметр санации «ФК Открытие», что предполагало их консолидацию. Но процедура согласования этой консолидации не была соблюдена, следует из письма регулятора.

«... ПАО банк «ФК Открытие» 29 августа 2017 года приобрело на вторичном рынке 99,99998 процентов акций банка «Траст», — говорится в письме. — Приобретение акций банка «Траст» требовало получения предварительного согласия Банка России, при этом ПАО банк «ФК Открытие» в Банк России с таким ходатайством не обращалось». ЦБ узнал о сделке 20 сентября, говорится в письме. Но из него же следует, что и с последующим согласованием банк «ФК Открытие» (уже будучи под управлением временной администрации) не обращался.

Что касается Росгосстрах Банка, то из письма ЦБ следует: 9 ноября регулятор узнал, что «в структуре собственности Росгосстрах Банка образовалась новая группа лиц, которая без получения предварительного согласия ЦБ увеличила пакет с 70% до 85,063% акций Росгосстрах Банка». Эту группу лиц образовали компании, ранее выкупившие акции «Траста», к которым добавился «Росгосстрах, также в результате санации вошедший в группу банка «ФК Открытие».

По закону «О банках и банковской деятельности», предварительного согласования с ЦБ требуют сделки по получению пакетов от 10% в банках и дальнейшее их увеличение, в частности, более 75%.