Банк России приступит к поэтапному расширению сферы применения мотивированного суждения при надзоре за всеми участниками финансового рынка. Таковы итоги общественного обсуждения консультативного доклада, подготовленного регулятором.



Участники рынка в целом поддержали предложения авторов документа. При этом они отметили, что при определении круга организаций, к которым планируется применять мотивированное суждение, должны учитываться как вид их деятельности на финансовом рынке, так и размер. Так, на первом этапе мотивированное суждение планируется применять с учетом масштабов и значимости организации, в зонах высокого риска в ее деятельности, а также только в отношении областей, рассмотренных в докладе.

Применение риск-ориентированного подхода при внедрении мотивированного суждения позволит Банку России более лояльно подходить к регулированию и надзору за добросовестными организациями.

Участники рынка поддержали сложную и многоступенчатую процедуру применения суждения, которая предусматривает аргументированный диалог регулятора с участником финансового рынка и возможность досудебного обжалования решений. Кроме того, принятие решений на основании суждения коллегиальным органом, а также публикация регулятором обзоров практик применения суждения смогут обеспечить непротиворечивость, объективность и постоянство принимаемых Банком России решений. Таким образом, предложенная регулятором процедура формирования и применения мотивированного суждения будет понятной и прозрачной, а также основанной на диалоге с поднадзорной организацией.

Дополнительно участники рынка отметили необходимость подробно описать процедуру применения суждения на законодательном уровне.

Банк России планирует доработать изложенную в докладе позицию и подготовить концепцию соответствующего законопроекта, который, возможно, будет обсуждаться с участниками рынка весной 2018 года.