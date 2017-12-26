Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки РФ к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0% от взвешенных по риску активов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Банк России при принятии решения о величине национальной антициклической надбавки исходил, в частности, из того, что в России наблюдается неоднородное восстановление кредитной активности по различным сегментам кредитования .

Так, в необеспеченном потребительском кредитовании продолжается ускорение роста кредитной активности. За 12 месяцев прирост ссудной задолженности составил 8,7%. Рост кредитной активности обусловлен увеличением объемов предоставленных кредитов в сегменте «кредиты наличными» на сумму свыше 300 тыс. рублей и сроком свыше одного года.

В сегменте ипотечного жилищного кредитования годовые темпы прироста ссудной задолженности с 1 августа увеличились на 1,6 п. п. до 14,4% на 1 ноября. «Банк России отмечает продолжающееся смягчение требований к заемщикам в ипотечном сегменте кредитования. Данная тенденция наблюдается по широкому кругу банков. В третьем квартале 2017 года доля вновь предоставленных ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20% выросла с 20,6% до 29,4%. При этом банки сохраняют неизменными требования к заемщикам по платежеспособности на протяжении последних 12 месяцев», — отметили в ЦБ.

«Учитывая неравномерное восстановление кредитной активности в сегментах кредитования юридических и физических лиц, сохранение отрицательных значений кредитных гэпов, Банк России считает целесообразным сохранить нулевой уровень национальной антициклической надбавки», — заключили в Центробанке.



Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки в РФ, состоится в марте 2018 года.



Банк России в конце декабря 2015 года установил с 1 января 2016-го величину антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала банков на нулевом уровне. Данная надбавка применяется в соответствии с требованиями международных стандартов «Базель III».

Напомним, что другие устанавливаемые ЦБ надбавки к капиталу банков были повышены с 1 января этого года: надбавка для поддержания капитала — до 1,25%, а надбавка за системную значимость — до 0,35% с действовавших в 2016 году 0,625% и 0,15% соответственно.