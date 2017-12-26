На 1 октября 2017 года общая эмиссия банковских карт в России превышает 267 млн штук. Это почти по две карты на каждого жителя страны. Такую статистику привела в рамках прямого эфира ЦБ на Facebook директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина.



По ее словам, общее количество розничных платежей в 2017 году выросло в мире на 15%, а в России — более чем на 30%.

«Каждую секунду в нашей стране совершается более 500 операций по картам — 44 млн операций в день», — поделилась Бакина.