По данным СoinМarketСap на 18.00 по мск., курс биткоина составляет $16,029 тыс. при суточном росте на 14,78%. Капитализация первой криптовалюты - более $268 млрд. Общая рыночная капитализация криптовалют превышает $589 млрд.

По словам Александра Разуваева, директора аналитического департамента Альпари, биткойн ждет новый взлет, который перепишет исторические максимумы. Причина проста. В мире слишком много долларов и слишком мало биткоинов.

«Биткоин нематериален. Оценивать его по затратному методу бессмысленно. Расходы на майнинг не приводят к появлению материального объекта, как это происходит при добыче золота. Единственная возможная опора биткоина – это спрос, торговля. Конечно, за рублем или долларом также ничего не стоит. Однако они являются эквивалентами в обмене и, соответственно, привлекательны для сбережений. Именно торгового применения биткоина национальные банки стремятся не допустить и вряд ли допустят», - пояснил эксперт.

«Биткоин – это рисковая игра для рисковых парней. Его новый взлет и высокая волатильность неизбежны. Главное – вовремя выйти из модной игры и переложиться в вечные ценности», - добавил Александр Разуваев.