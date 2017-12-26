Криптовалютная биржа HitBTC начала взимать дополнительный сбор за зачисление биткоинов на пользовательские счета.

С 22 декабря биржа HitBTC начала взимать фиксированный сбор за все депозиты в биткоинах. Размер комиссии составляет 0,0003 BTC ($4,5). Сбор будет взиматься даже с тех депозитов, чей размер меньше суммы сбора.

Как сообщает Coinfox , средняя комиссия за транзакции в сети биткоина достигала $40. Сейчас она превышает $27. Пользователи отмечают, что это выше, чем средняя комиссия за банковский перевод.

Представители биржы объясняют, что «эта мера внедрения для укрепления процессов обработки биткоин-транзакций на HitBTC и для обеспечения стабильности функционирования основной криптовалюты».

«В последние недели сеть биткоина переживает трудные времена. Из-за сильно возросшего спроса через сеть биткоина проходит большое количество транзакций. Это привело к увеличени транзакций в мемпуле, ожидающих подтверждения, к увеличени времени обработки транзакций и беспрецедентным комиссиям», - поясняют они.