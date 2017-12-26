Mastercard и ПЦ «КартСтандарт» запускают первое в России решение по технологии MCBP на платформе токенизации MDES для внедрения банками своих сервисов оплаты мобильным телефоном.

Банки смогут реализовывать собственные кастомизированные мобильные приложения для бесконтактных платежей с помощью смартфонов на ОС Android, сообщает Центр финансовых технологий.

Чтобы начать использовать сервис бесконтактной оплаты на технологии MCBP 2.0, клиенту достаточно открыть в мобильном устройстве приложение своего банка, принять предложение подключиться к сервису и выбрать карту, которая будет к нему привязана. С помощью платформы токенизации MDES создается уникальный токен, используемый при бесконтактной оплате.