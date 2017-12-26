Банк России по итогам недельного депозитного аукциона, проведенного во вторник, 26 декабря, привлек 1,125 трлн рублей, что соответствовало объему предложения со стороны кредитных организаций. Согласно информации на сайте регулятора, лимит сегодняшнего аукциона был установлен на рекордно высоком уровне — 2,43 трлн рублей.

В депозитном аукционе приняли участие 253 кредитные организации из 64 регионов. Банки предложили свои деньги под ставки от 7,2% до 7,75% (до этого уровня с 8,25% снижена с 18 декабря ключевая ставка ЦБ). Средневзвешенная ставка составила 7,72% годовых.

За период с предыдущего недельного аукциона , состоявшегося 19 декабря, ЦБ провел еще три «коротких» депозитных аукциона, на которых предложение со стороны банков было также меньше установленного регулятором лимита. Так, на двухдневном аукционе 20 декабря банки разместили в ЦБ на депозитах 199,7 млрд рублей при лимите в 780 млрд, на трехдневном аукционе 22 декабря — 338,2 млрд при лимите в 460 млрд рублей, на двухдневном 25 декабря — 91,4 млрд при лимите в 720 млрд.

Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016 года. Максимальный объем предложения со стороны банков и размещения их средств в ЦБ по итогам одного депозитного аукциона был зафиксирован 21 ноября этого года — 1,668 трлн рублей.



На начало дня 26 декабря в банковском секторе был отмечен структурный профицит ликвидности (отрицательная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям и требованиями банков к ЦБ) в размере 1 трлн 869,3 млрд рублей. Центробанк ежедневно публикует данные о структурном дефиците (профиците) ликвидности банковского сектора РФ с 21 июля 2017 года.