Комплексный договор в форме присоединения к общим условиям обслуживания позволяет клиентам получить доступ к широкой линейке продуктов и услуг, существенно экономит время клиентов и делает сотрудничество с банком более комфортным. Теперь вместо заключения множества различных договоров необходимо подписать только заявление на присоединение к правилам комплексного банковского обслуживания и условиям обслуживания по конкретному продукту/услуге по выбору клиента. Комплексный договор действует во всех регионах присутствия Банка ЗЕНИТ.

При изменении правил и условий обслуживания не требуется заключение дополнительных соглашений.

Актуальные правила комплексного банковского обслуживания и условия обслуживания по продуктам и услугам публикуются на сайте Банка.