Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина заявила, что не считает ограничение хождения наличных действенным способом сократить объем незаконных операций в России.



«Вообще статистика последних лет как раз показывает устойчивое снижение доли наличных операций в структуре денежной массы. Если в 2011 году этот показатель превышал 25%, то к началу 2017 года он снизился почти до 20%, — рассказала Бакина в прямом эфире Банка России на Facebook. — Поэтому наличные операции у нас постепенно снижаются. Это, конечно, должен быть эволюционный процесс, и я считаю, что никакие ограничения не приведут к сокращению незаконных операций, а граждане, конечно, должны иметь возможность использовать самые различные средства платежа: и наличность, и карты, и переводы».

«Поэтому мы не планируем вводить подобных ограничений (на хождение наличных в России. — Прим. ред.)», — отметила она.

