Нетто-активы банков РФ, раскрывавших отчетность, за одиннадцать месяцев с начала года выросли на 6,2% или на 4,7 трлн рублей, свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру. Согласно информации, размещенной на сайте Банка России, за ноябрь абсолютный прирост по банковской системе составил 1,25 трлн рублей или 1,5%, а совокупный объем активов на 1 декабря превысил 83,9 трлн рублей.



Пятерка лидеров по динамике нетто-активов с начала года в абсолютном выражении не поменялась: но за ноябрь Газпромбанк (плюс 459,3 млрд или 8,9%) сместил с четвертой позиции Московский Кредитный Банк (плюс 429,8 млрд рублей, или 29,5% за 11 месяцев 2017-го). Первая тройка — это Сбербанк (плюс 950,2 млрд рублей, или 4,2%), «Национальный Клиринговый Центр» (плюс 903,2 млрд или 39,1%) и ВТБ 24 (плюс 570,7 млрд или 18,1%). Все эти банки и в ноябре продолжили увеличивать размер собственных активов.

А вот 226 кредитных организаций (из 567 действующих на 1 декабря) показали отрицательную динамику активов в прошлом месяце. Наибольшее сокращение нетто-активов в ноябре зафиксировано у Банка АВБ (минус 46,8 млрд рублей или минус 25%) и санирующего его Промсвязьбанка (минус 21 млрд рублей или минус 1,6%), также попавшего под финансовое оздоровление в декабре текущего года. Также из крупнейших банков активы существенно сократились у санируемого Рост Банка (минус 18,8 млрд рублей) и банка «Санкт-Петербург» (минус 16,6 млрд рублей), но в процентном отношении эти суммы для банков не очень велики — всего 2,3% и 2,7% активов.

Снижение активов Промсвязьбанка (ПСБ) и Банка АВБ, вероятно, взаимосвязано. Первый из них за месяц «потерял» 27 млрд рублей средств предприятий и организаций, включая госкомпании и нерезидентов. В то же время ПСБ за месяц сократил объем размещения межбанковских кредитов на 32,3 млрд рублей, тогда как сокращение активов санируемого им Банка АВБ за счет уменьшения суммы привлеченных МБК (минус 37,2 млрд рублей в ноябре) и средств на корсчетах «лоро» (минус 8,1 млрд рублей).



Концентрация активов банковского сектора на его крупнейших участниках за месяц поменялась несущественно. За ноябрь доля пяти крупнейших банков даже сократилась на 0,3%, несмотря на положительную динамику их активов. По данным ЦБ, на 1 декабря доля пяти крупнейших банков составляла 55,5% активов сектора (против 55,3% на начало года), топ-20 формировали 79,3% (на начало года — 78,1%), топ-50 — уже 90% (на начало года — 88,7%), а топ-200 — 98,4% в общем объеме (на начало года — 97,2%).

В относительном выражении наиболее существенную динамику среди 100 крупнейших банков в ноябре показали «иностранцы», активы которых часто имеют высокую волатильность из-за специфики деятельности. Это Банк Кредит Свисс (плюс 69,1% или плюс 32,9 млрд рублей), «Креди Агриколь КИБ» (плюс 20,8% или 8,8 млрд рублей) и Эйч-Эс-Би-Си Банк (плюс 18,7% или плюс 13,7 млрд рублей). Вся эта динамика образована преимущественно за счет привлеченных от российских и зарубежных банков межбанковских кредитов.

Крупнейший отток активов в процентном отношении в топ-100 отмечается у Банка АВБ.