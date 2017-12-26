Количество страховых случаев в 2017 году сократилось в два раза — с 88 до 40 по сравнению с прошлым годом. При этом объем выплат снизился на 30% — с 568 млрд рублей до 388 млрд. Об этом говорится в материалах Агенства страхования вкладов по итогам текущего года.



Отмечается, что также уменьшилось количество вкладчиков — на 40% с 987 тыс. человек до 615 тыс.

Кроме того, в материалах говорится о том, что проблема «забалансовых» вкладов постепенно теряет свою актуальность. В 2017 году она затронула около 11 тыс. вкладчиков четырех банков, которые обратились в агенство за возвратом своих вкладов на общую сумму около 9 млрд рублей. В 2016 году в агенство обратились 69 тыс. вкладчиков девяти банков на общую сумму 57,3 млрд рублей.

В 2017 году последовательно увеличивался размер повышенной дополнительной ставки страховых взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов. Ее размер в начале 2017 года составлял 300% базовой ставки (за IV квартал 2016 года), затем 400% (за I квартал 2017 года) и с середины года — 500% (за II квартал 2017 года).

